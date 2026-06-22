フジテレビ系で６月26日、よる１１時から『全力！脱力タイムズ』を放送する。 世界の最新ニュースや日本の論点を思わず脱力してしまうような切り口で解説するニュースバラエティー。 ゲストに伊藤百花（ＡＫＢ48）が登場。お笑い芸人のチャンス大城とともにゲストコメンテーターを務める。 昨今話題の“ルッキズム”を受け、スタジオでは「本当に大切なのは内面では？」という議論に。