６月２８日放送のサザエさんは‥ 「負けられない食い意地」 暑い日が増えて、磯野家の面々は食欲が落ちるが、サザエとカツオだけは食欲旺盛だ。「今から食欲がないんじゃ、夏は乗り切れないよ」とサザエとカツオは言う。マスオがバイキングの招待券をもらってきたので、サザエはマスオと一緒に行くことにする。スカートはウエストがゴムのものを選び、たくさん食べようと張り切る。 「仲直りは難しい」 波平と