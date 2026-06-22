６月26日、フジテレビ系で深夜２３時３０分から「逃げ上手の若君第一期」第十一回を放送する。 大人気歴史スペクタクル漫画がアニメ化！鎌倉幕府滅亡の後、北条家の生き残り・北条時行が動乱の世を駆け抜ける！ 第十一回「死にたがりと逃げ上手」 朝廷より新たに任じられた信濃国司・清原信濃守（きよはら・しなののかみ）。 その男は権勢を振るい、領民たちを苦しめる悪徳国司であった。 いよいよ圧政に耐えかね