フジテレビで６月２７日、よる９時から「土曜プレミアム・世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編」を放送する。 おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ『世にも奇妙な物語』。1990年４月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に２度放送を続け、これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わ