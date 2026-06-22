プロ野球・巨人の橋上秀樹監督代行が日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」のインタビューに応じ、“指導者にとって一番大事なもの”について語りました。「一番大事なのは言葉だよっていうことは、いろんな指導者の方から言われて、私自身も現在、そういったものをすごく強く感じるところでもあります」特に気をつけているのは、いまの時代にそった伝え方。「昔みたいに『黙って、オレについてこい』みたいな感じの指導ではなか