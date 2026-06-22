藤森慎吾も深く納得「ちょっと傷つく」タレントの若槻千夏が、21日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』（毎週日曜後9：00）#2に出演。番組内で行われた“2on1デート”のVTRを見守る中、意中の男性を巡って火花を散らす女性陣に対し、デリカシーのない言動をとった男性メンバーへ怒りのダメ出しをさく裂させる一幕があった。【写真】“2on1デート”の男の気遣の仕方を具体的に提案する若槻千夏