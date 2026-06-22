南米コロンビアで21日、大統領選挙の決選投票が行われ、アメリカのトランプ大統領が支持を表明していた右派の候補が勝利を宣言しました。コロンビアでは、先月末の大統領選挙の上位2人による決選投票が21日、行われました。開票の結果、右派の弁護士アベラルド・デラエスプリエジャ候補が49.66％の票を得て、ペトロ大統領の後継者で、左派のイバン・セペダ候補を僅差で破り勝利を宣言しました。右派・デラエスプリエジャ候補「私は