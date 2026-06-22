皇族数確保策の案について思いを語る旧皇族の久邇朝宏さん戦後に皇籍離脱した久邇宮家の三男久邇朝宏さん（81）が22日までに共同通信の取材に応じ、皇族数確保策として旧宮家（旧皇族）の男系男子を養子に迎える案が議論されていることについて、「皇族となった養子が、国民からすんなりと受け入れられるのは難しいと思う」と述べた。自身の生き方を振り返り「特別な教育を受けていない人が突然、皇族として振る舞うのは難しい。