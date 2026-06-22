ロックバンドT−BOLANのラストライブとなる日本武道館公演（8月10日開催）のチケットが20日に発売され、受け付けからわずか7分で完売となったことが22日、分かった。同バンドは現在、ラストツアーと銘打った47都道府県を巡るライブを開催中。昨年7月にはベーシスト上野博文（61）のステージ4の肺がんが発覚。それでもステージに立ち続けるその姿に、各地で“上野コール”が巻き起こっている。また、T−BORANとして“本当の最後”と