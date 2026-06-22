女優星野真里（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系特番「24時間テレビ」（8月29日、30日）でマラソンに挑戦するチャリティーランナーに決定したことについて言及した。星野は21日放送の「GoldenSixTONES」（日曜午後9時）内のコーナーに出演。終盤に自ら「今年の24時間マラソン、私が走らせていただきます」と発表した。この日はインスタグラムで「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物」と書き出し、