日本国旗を傷つけたら、罰するべきなのかーー。国会に提出された「国旗損壊罪」法案をめぐり、ニュースキャスター・膳場貴子の発言が、ネット上を真っ二つに割っている。「6月21日放送の『サンデーモーニング』では、16日に自民党など4党が共同提出した『国旗損壊罪』法案を特集しました。当初は反対姿勢を示していた国民民主党も、国旗を傷つけた様子をSNSに投稿する行為を処罰対象から外す修正が加えられたことで共同提出に加