東京発のあんバタースイーツ専門店「岡田謹製 あんバタ屋」は6月24日より、大丸京都店に期間限定で出店する。期間は7月7日までで、催事限定商品「あんバタガレット宇治抹茶」などを販売する。 あんバタガレット宇治抹茶本催事では、同店の人気商品「あんバタフィナンシェ」に加え、催事会場限定の「あんバタガレット宇治抹茶」を用意。同商品は、発酵バターを使ったガレット生地に宇治抹茶を合わせたスイーツ。北海道千歳産「えり