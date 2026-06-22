奈良県立大学のキャンパスで仔鹿が誕生したという、なんとも心温まるニュースがSNSで大きな注目を集めています。大学公式がユーモアたっぷりに"最年少の新入生"として紹介すると、X上には祝福の声が……。【速報】キャンパスで仔鹿が誕生しました。🦌✨入試:免除面接:なし特技:かわいい審査結果:合格学長「入学を許可します」本学最年少の新入生をあたたかく見守ってください。🌱 (@narapu_prより引用)【速報