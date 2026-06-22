日経BPは6月19日、「個人投資家調査2026」の結果を公開した。調査は2026年4月10日〜5月6日、個人投資家7509人を対象にインターネットで行われた。○「AI・半導体株」を中心に大型株志向が鮮明に個人投資家の投資スタイルを問う設問では、日本を主体とした「高配当・優待狙いなどの利回り投資」が最も多く、全体の約22%を占めた。2位は「大型株・優良株中心の王道投資」で、約20%だった。25年の前回調査とは選択肢の増減などがあっ