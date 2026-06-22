衆議院の災害対策特別委員会に所属する議員たちが能登半島地震と奥能登豪雨の復旧状況について視察するため輪島市などを訪れました。輪島市を訪れたのは能登を地盤とする西田昭二 衆院議員と近藤和也 衆院議員をはじめとした衆議院の災害対策特別委員会の議員たちです。一行は輪島塗仮設工房のほか出張輪島朝市を視察し地元の人や輪島市の坂口市長から復旧復興の現状について聞き取りました。 ■自民・西田昭二 衆院議員：「