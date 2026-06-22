「出世したくない社員」の増加は、現在の日本の労働環境で顕著になっている傾向です。その背景として、長時間労働の敬遠やワークライフバランス重視の考え方があります。今回は、ガツガツした出世よりも、「着実な給与アップ」や「個人としての裁量・成長」を求める現代の会社員の価値観を探ります。※画像はイメージ○「出世を望まない社員」は増加している？出世をしたくない会社員は実際に増加しているのか、いくつかのアンケー