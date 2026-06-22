猫さんが器用に使いこなす知育おもちゃの中身を、おやつからごはんにすり替えてみたら…？まるで人間みたいなリアクションが面白すぎると、反響を呼ぶことに！ 話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「一瞬時が止まったw」「賢い天才猫さんですね！」「声出して笑っちゃいましたーw」といったコメントが寄せられています。 【動画：知育おもちゃを回して『おやつ』を食べていた猫→中身が『ごは