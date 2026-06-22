知らない人がやってきて、ちょっぴり警戒モードになってしまった猫が、一生懸命身を隠して…？あまりにも予想外すぎる隠れ方が可愛いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で35.2万再生を突破し、「その必死さがまた愛くるしいw」「知らないふりしなきゃ♡」といった声があがりました。 【動画：『知らない人』が家にきた結果→ネコが……まさかの『隠れ方』】 ママさんには甘えん坊b