猫にニックネームを使うときに注意する3つのポイント 1.似たような響きの愛称から始めてみる 猫は言葉の意味ではなく、音の響きで聞き分けているため、本来の名前とあまりにかけ離れたニックネームだと、最初は自分のことだと気づけないことがあります。 そのため、まずは本来の名前に近い響きや、同じくらいの長さの愛称から呼んであげることがおすすめです。お互いに無理のないところから始めるこ