米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手と真美子夫人の第二子が誕生したことを受け、一部ネット上で湧き上がっている年子論争について、漫画家の倉田真由美さんが言及。批判に対して疑問を呈した。「年子であることを理由に非難するのはおかしい」日本時間20日、インスタグラムを通じて第2子の誕生を報告した大谷選手。一方、一部ネット上からは2025年4月に第1子が誕生してから1年2ヶ月空けての年子出産に真美子夫人の体調を心配す