「瀬戸内国際芸術祭2025」公式記録集（提供：瀬戸内国際芸術祭実行委員会） 瀬戸内国際芸術祭実行委員会は、瀬戸芸2025の全記録を収めた公式記録集を6月30日に発売すると発表しました。 瀬戸芸2025は春・夏・秋の3会期、合計107日間にわたって実施し、108万人余りが来場。37の国と地域から222組のアーティストが参加し、2022年以前のものを含めて256の作品と25のイベントが会期中に展示・開催されました。 30日発