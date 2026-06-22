北海道コンサドーレ札幌が新シーズンユニフォームを発表J2北海道コンサドーレ札幌が2026-27シーズンの新ユニフォームデザインを発表した。デザインディレクションはサプライヤーのミズノ株式会社協力のもと、サッポロCCOの相澤陽介氏が担当。フィールドプレーヤーの1stユニフォームは伝統の赤黒ストライプで、星をモチーフとした30周年記念の特別なエンブレムが胸の中央に配置されている。2ndユニフォームは「雪」をモチーフ