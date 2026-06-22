Microsoftの主席研究員でヨーク大学の研究員でもあるエイドリアン・デ・ウィンター氏が、『エイジ オブ エンパイア II』のゲーム内でヤギを信号として使い、論理ゲートと簡単なニューラルネットワークを構成する実験を論文で報告しています。この研究は大規模言語モデル(LLM)に共感や理解、意識のような人間的性質を読み取る時、その判断が応答内容だけでなく画面上の見え方や受け取り方にも左右される可能性を示したものです。[26