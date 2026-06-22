映画『プラダを着た悪魔2』をお披露目したばかりのアン・ハサウェイ（43）が、インスタグラムにて大きく膨らんだお腹を披露。夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことを公表した。【写真】ふっくらお腹を披露したアン・ハサウェイ現地時間6月19日にインスタグラムを更新したアンは、白いツーピースを着てお腹を手で隠し、カメラの前に登場。バーバラ・ルイスの「Baby， I’m Yours」にのせて手を広げると、すっかり大