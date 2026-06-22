◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」巨人担当を５年ほど離れ、動画課として今年、現場に戻った。５年の月日は普通に生活していると、あまり変化がないように感じたが、プロ球界やチームは大きく変わる。現役時代に見ていた選手はほとんどベテランと呼ばれているか、引退しているか。寂しさもあるが、これを“進化”というのか…と実感する。先日、ＹоｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」で、現役を引退した選手に野球人生