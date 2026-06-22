タカラトミーアーツが展開する、パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”そんな“Nuiパン”の「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」をタカラトミーアーツとDtimesが共同開催！123種類の中から上位3種類のキャラクターをモチーフにしたパンが、2027年2月頃にNuiパンシリーズとして発売されます☆ついに商品化キャラクターが決定！上位3キャラクターを紹介していきます。 Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパン