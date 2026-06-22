２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。ゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＦＷの佐藤寿人氏は４―０の快勝について「何より対戦相手のチュニジアが監督交代してきて、どう戦ってくるか分からない中で自分たちがやらなきゃいけないことを注視して試