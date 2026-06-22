タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。今年5月に第1子を出産したモデルでタレントの藤田ニコル（28）について語った。「先週の『みちょパラ』でもお話ししたんですけど」と切りだして「藤田ニコルちゃんに会いに行ってきまして」と報告。「子どもが生まれて1カ月以内くらいには行けた。おうちのほうにお邪魔させていただいて」と話し