日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が22日、放送され、サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の恩師が、上田のプレースタイルについて語った。番組には、上田が少年時代に所属していた水戸市・吉田ケ丘サッカースポーツ少年団の坂本豊司団長が中継で出演。部屋には、上田から贈られたというフェイエノールトのユニホームが飾られていた。クラブには小学校3年生の後半から、6年生まで所属