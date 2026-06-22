歌手・タレントの中川翔子さんが6月21日、インスタグラムを更新。歌手デビュー20周年を記念した、9月9日発売のニューシングル「Twilight Magic」リリースイベント初日の様子を報告しました。【写真を見る】【中川翔子】新曲発売イベントが大ピンチ！サッカー日本戦と時間重なり「誰もいなかったらどうしよう」中川さんは「20周年記念新曲 Twilight Magicリリイベ初日 ありがとうございます！」と感謝を伝えると、サッカーワールド