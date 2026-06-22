「スキマ時間に高収入」という言葉に誘われ、踏み込んだ副業の世界が、いつの間にか“地獄の副業”へと変わっていく──！？YouTubeやVTuberなど、気軽に始められる配信ビジネスだが、その裏側では、長時間配信や低収入、心無いコメントの数々で、精神崩壊寸前に追い込まれる人々がいる。夢の副業は、なぜ泥沼に変わってしまうのか？◆100日連続配信でも月収はお小遣い程度今やエンタメコンテンツのひとつであり、人気副業とし