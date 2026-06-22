NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。ベランダで育てている植物たちが今年は特に元気だと報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんベッドから見える “小さな森” に癒やされる日々を報告「心豊かに過ごしましょう」【ニャンちゅう】津久井さんは「ベランダの植物たちに癒されています♪