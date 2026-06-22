ウクライナとロシアの戦争では、ドローンが現代戦で欠かせない兵器となった。ドローンを迎撃するために高度なAI（人工知能）技術を使い開発された迎撃ドローンが戦場を闊歩する一方、取り付けられた「棒」を使い、敵無人機を撃墜する“アナログ”な手法も模索されている。ドローンが欠かせない兵器に2026年6月18日、ウクライナ軍は、モスクワの南東17kmにある製油所などに、複数の機種、総数約200機の自爆ドローンで攻撃を仕掛けた