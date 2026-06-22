タレントで歌手の北山宏光（40）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。意外な国との関わりを明かす場面があった。この日は元「BiSH」で歌手、女優としても活動するセントチヒロ・チッチとそろって登場。バッグの中身をチェックするコーナーで北山はマストアイテムとして名刺入れを紹介した。持ち歩いている理由については「ブルガリアの友好親善大使とかやらせていただいていてっていう