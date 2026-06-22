女優の北香那（28）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）にゲスト出演。恋愛について語った。占師の彌彌告さんが北の恋愛運について「（土星の位置から）実は“ダメンズ”に引っかかりやすい。熱しやすく冷めやすいっていうのがあって、付き合う前にブームが終わってる」と占った。北は「そうかも…そうです！」と納得し「でも、よく言うじゃなういですか。女性とかって、付き合う前が一番楽