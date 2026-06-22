女子高校生を殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告（23）の裁判で、懲役27年の判決を言い渡された直後に男が法廷内に侵入し、暴れたと110番通報がありました。判決は旭川地裁で言い渡されましたが、開廷から10分ほど後に、法廷の外にいた中年の男性が判決後に廷内に侵入し、「被告人」などと叫び暴れたということです。男性は50歳代くらいで、小太りの体形。黒い半袖のTシャツ姿で、「こんな判決おかしいだろうが」「家族が報われ