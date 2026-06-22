生成AIの利用者が急激に増えている。NTTドコモ モバイル社会研究所が全国の15歳〜69歳を対象に調査し、4月に公表したデータによると、生成AIの利用率は2026年2月時点で51％に到達。2025年2月時点の27％からほぼ倍増し、初めて過半数となったという。「近年は生成AIを積極的に取り入れる企業が増えている」と語るアドネスの三上功太氏にAI事情を伺った。◆急成長を遂げる生成AIが業務を代行アドネスは、社会人向けリスキリング