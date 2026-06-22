◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026で初出場国が奮闘しています。W杯初出場のカーボベルデは、日本時間16日の第1節でスペインと対戦。40歳の守護神・ヴォジーニャ選手の奮闘もあり、強豪スペインにゴールを割らせず。0-0のドローに持ち込み、同国初の勝ち点1を獲得します。さらに第2節のウルグアイ戦、先制点を挙げたのはカーボベルデ。しかし同点に追