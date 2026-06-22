亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。KAT−TUNの解散について語った。山崎育三郎から「解散のきっかけっていうのはなんですか」と聞かれ、亀梨は「解散はもう本当に急激的に、パパパパって進んでいったところではある。すごく衝撃的でしたけど、なんかエネルギーというかやり口っていうのが引き出しとしてグループとして難しかったのかな。だから中途半端にやってはいたくないし