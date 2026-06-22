ＳＮＳの副業関連投稿をきっかけに、２０代の女性がおよそ１００万円の暗号資産をだまし取られる詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今年１月下旬、新庄市の２０代の女性は、Ｔｈｒｅａｄｓで副業関連の投稿を見つけたことをきっかけに、ＬＩＮＥアカウント「井上〇〇」とつながり、指定された時間に特定のサイトにアクセスするという副業を始めました。 その後、井上の紹介でつながったＬＩＮＥアカウント「プロフェッサ