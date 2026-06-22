俳優のイム・ジヨンが22日までに、自身のインスタグラムを更新。最終回を迎えたNetflixシリーズの韓国ドラマ『素晴らしき新世界』について感謝を伝えた。【写真】イム・ジヨン、ホ・ナムジュンらとの仲良しオフショット公開同作は、朝鮮時代に処刑された側室カン・ダンシム（イム・ジヨン）が、目覚めると現代で駆け出し俳優シン・ソリに憑依…そこで出会った、冷酷な財閥御曹司チャ・セゲ（ホ・ナムジュン）と繰り広げるラブ