ワールドカップ初出場のカーボベルデ代表がまたもや世界を驚かせた。FIFAワールドカップ2026・グループH第2節が現地時間21日に行われ、カーボベルデはウルグアイ代表と対戦した。21分にケビン・ピナが直接フリーキックを叩き込み先制したが、44分と45＋6分に立て続けに失点。それでも61分にエリオ・バレラが相手のミスを見逃さずにネットを揺らし、2−2のドローに持ち込んだ。今大会がワールドカップ初出場のカーボベルデだ