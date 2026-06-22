モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が21日放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深1：00〜深1：30）に出演。出産前に頭を悩ませている“問題”を告白した。【写真】「可愛い」ハワイ満喫、みちょぱのお腹ふっくらショット2022年10月にモデルで俳優の大倉士門と結婚。今年2月に第1子の妊娠を公表したみちょぱ。ともにレギュラー出演する水野美紀から「どうですか？」と近