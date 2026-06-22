昨年のJ1昇格プレーオフ準決勝という大一番でプロデビューを果たし、姫野誠はジェフユナイテッド千葉をJ1昇格へ導いた。昨年10月に高校2年生という若さでプロ契約を締結。今季は明治安田J1リーグで18試合に出場し、1得点をマークした。現在はFIFAワールドカップ2026と同時期に北米遠征を行うU−19日本代表に帯同中。約1カ月にわたる長期活動も大詰めを迎えている。姫野は「U−19日本代表としていい積み上げができていますし、A