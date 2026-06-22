今年１月の第１０２回箱根駅伝で大会史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）の優勝を飾った青学大の原晋監督（５９）が２２日、右足首を骨折し、入院中であることを明かした。１６日に出身地の広島県内でＲＣＣ中国放送のテレビ番組「原晋の県人ことば駅伝」のロケ中に自転車で転倒。右足首３か所を骨折するケガを負った。「テレビ局は悪くありません。決して無理なことをさせられていませんので。私の頭と体がミス