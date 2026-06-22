FIFAワールドカップ2026では前回大会を大きく上回るペースで退場者が出ているようだ。21日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループG第2節のベルギー代表とイラン代表の一戦は0−0のスコアレスドローに終わったが、66分にはバックパスが短くなってボールを奪われたことで慌ててファウルをしてしまったベルギー代表DFナタン・ンゴイが一発退場となり、ベルギー代表は10人での戦いを余儀なくされていた。アメリカメディア『