日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーをつとめることが決まった女優・星野真里が２２日までに自身のインスタグラムを更新。ガッツポーズの投稿が話題を呼んでいる。「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物」と書き出し、「＃当たり前じゃない＃健康＃体力維持＃今年の目標」とハッシュタグを並べて笑顔でガッツポーズを披露する写真を数枚