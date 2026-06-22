NPB(日本野球機構)は22日の公示を発表。ヤクルトはモイセエフ ニキータ選手を登録抹消しました。2年目の19歳は、今季1軍デビュー。ここまで4試合の出場で、まだヒットはありません。今月11日に再昇格し、19日の広島戦では代打で四球を選んで出塁。21日の同戦は「6番・ライト」でスタメン出場しましたが、3打数ノーヒットでした。