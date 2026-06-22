エジプト代表が記念すべきワールドカップ初勝利を飾った。FIFAワールドカップ2026・グループG第2節が現地時間21日に行われ、エジプトはニュージーランド代表と対戦した。15分にセットプレーから先制を許したが、58分にモスタファ・ジコが強烈なヘディングシュートを叩き込み同点とすると、67分には巧みな連携からモハメド・サラーが勝ち越し点。さらに82分にはサラーの左CKにマフムード・トレゼゲが頭で合わせ、3−1で勝利した