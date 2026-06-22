NHKは、今月28日の「NHKのど自慢」（総合・日曜午後12時15分）を「編成上の都合」により、生放送から収録放送に切り替えることを、22日までに番組公式サイトで伝えた。28日の総合は午前10時28分から午後1時まで、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組、ヨルダン−アルゼンチン（ダラス）の中継が予定されている。「のど自慢」公式サイトでは「6月28日（日）に生放送を予定していました『NHKのど自慢』（新潟県見附市）